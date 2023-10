Fiorentina | Italiano vuol vincere in casa Lazio stasera | 20 | 45 per puntare alla Champions Beltran titolare Formazioni

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Maurizio Sarri, allenatore della, vede la sfida dicon la(stadio Olimpico, 20,45, diretta su Sky e Dazn) uno scontro diretto per la. Vincenzonon solo condivide, ma aggiunge di volerla partita anche per far dimenticare ai tifosi viola la batosta subìta indall'Empoli. Giocherà, autore della proma doppietta in viola contro il Cukaricki. E voglioso di segnare a Roma, sia pure, dopo essere stato corteggiato dRoma prima che prendesse Lukaku L'articolo proviene da Firenze Post.