Fiorello | “Via Asiago? Nessuno sfratto | ce ne siamo andati noi”

... seduto al suo fianco nella sala diAsiago. "Sì, andremo" ha risposto l'ad. "Come ospite o come concorrente mi piacerebbe vedere Calcutta sul palco di Sanremo ". Lo ha dettorispondendo ...

Torna Viva Rai2! condotto da Fiorello e Biggio dal 6 novembre al Foro italico RaiNews

Fiorello: «Non condurrò mai Sanremo, non è il mio mestiere» Vanity Fair Italia

Dal commento sull'ormai noto caso Giambruno fino al trasloco da via Aasiago. Il fuori onda dell'ex compagno della premier Andrea Giambruno non è che un comportamento ingenuo secondo Fiorello.Roma, 30 ott. (askanews) - Quarantacinque minuti di leggerezza, cercando di strappare almeno un sorriso, in un momento in cui le notizie delle ...