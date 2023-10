Fiorello | «Giambruno? Se lavorassi a Mediaset saprei che Ricci è lì Mi comporterei di conseguenza»

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Non condurrà mai Sanremo e la Mamma Rai si ama sempre, qualsiasi governo ci sia. Queste in sostanza le parole di, pronunciate durante la conferenza stampa per la seconda stagione di Viva Rai2!. Lo show torna dal 6 novembre tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Rai2 alle 7, non più da via Asiago ma dal Foro italico. Quello di oggi è stata un punto stampa pieno di battute. Con spazio anche all’ironia su altri programmi e canali tv. Il conduttore, interpellato sui famosi fuorionda, che hanno coinvolto Andreaha per esempio detto: «Striscia la notizia fa questa cosa da 40 anni, se io fossi uno dilìche c’è la bassa frequenza e che Antonio è lì. Sapendolo midi». Poi ha scherzato con l’ad Rai ...