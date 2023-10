Fiorello detta la ‘ricetta’ per Sanremo 2025 | “Prendete Fedez e richiamate Fazio”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Adnkronos) – “dal Nove: fate firmare una liberatoria dallaWarner, costa due lire…”. Sono i suggerimenti dialla Rai per il Festival di, nel corso della conferenza-show per la presentazione della prossima edizione di ‘Viva Rai 2!’ dagli studi di Rai Radio in via Asiago. “Poi – aggiunge– ci sono le risorse interne della Rai, da Antonella Clerici a Carlo Conti… Dobbiamo pensare al futuro, oramai2024 è già fatto, Amadeus dopo il quintonon ci sarà più e neanche io… e bisogna fare il Festival del”.ironizza poi su TeleMeloni. “La Rai, come la mamma, si ama: chiunque stia al governo, si ...