Finale Atp Vienna Sinner-Medvedev | boom spettatori su Supertennis

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (askanews) – Ladell’Atp 500 ditra Jannike Daniilha fatto registrare uno share medio del 3,88% su. Con un ascolto medio di 476.800– informa una nota della Fit – è il secondo match più visto nella storia del canale dopo ladi Pechino dello scorso settembre, sempre tra l’altoatesino e il russo (in quell’occasione però la sfida era in diretta e in esclusiva sumentre ladi ieri era in simulcast con Sky). Da record, i picchi raggiunti durante la partita. Sui 15 minuti, per la prima volta nella storia del canale tematico della FITP, si sono superati i 600 mila: nell’ultimo quarto d’ora della ...