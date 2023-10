FIGC | Brunelli all’incontro EURO 2032 | “Necessario anticipare le esigenze future | un privilegio collaborare con il Politecnico di Milano”

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il segretario generale dellaMarcoè intervenuto questa mattina aldi, organizzato nell’ambito del Master Internazionale in Sport Design and Management. L’assegnazione all’Italia (congiuntamente alla Turchia) deglipei di calcio del, costituirà una reale occasione di innovazione culturale, economica e ambientale. Sarà un’occasione per la riqualificazione infrastrutturale e urbana, di valorizzazione e ri-progettazione delle infrastrutture sportive coinvolte. Ecco le parole di: “Èledel futuro e intercettarne le opportunità è una delle missioni strategiche della ...