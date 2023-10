Fifa | Rubiales squalificato per tre anni per il bacio alla Hermoso

(Di lunedì 30 ottobre 2023) È giunto ad una conclusione, almeno apparentemente, il caso deldel presidente della Federazione calcistica spagnola, Rubilaescalciatricepremiazione per il Mondiale femminile vinto dNazionale spagnola. El Pais riporta La Commissione Disciplinare della Federazione Internazionale di Calcio () ha sospeso per treLuisdll’esercitare qualsiasi posizione o attività legata al calcio a causa delnon consensuale che ha datogiocatrice Jenniferdurante le celebrazioni della Coppa del Mondo femminile conquistata dSpagna a Sydney, così come per i gesti osceni sul palco delle autorità e in presenza della regina Letizia e ...

Jenni Hermoso convocata per la prima volta dopo lo scandalo del bacio di. Il caso della ... leader del rankinge del Gruppo 4 di Nations League, e che la stessa Italia affronterà il ...

Luis Rubiales squalificato per tre anni dalla FIFA per il suo bacio non consensuale con Jennifer Hermoso durante la premiazione della finale dei Mondiali femminili del 2023. La FIFA squalifica per tre ...La Commissione Disciplinare della FIFA ha deciso di squalificare Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, per i prossimi tre anni. Non potrà essere impiegato in nessuna attività legata ...