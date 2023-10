Ferito alla gamba da coltellate | 18enne finisce all’ospedale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano sono intervenuti in via Manzoni per un giovane. ?Si tratta di undel posto,da alcune. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, ilsarebbe stato colpito da uno sconosciuto arrivato a bordo di una minicar. La vittima ha rifiutato il ricovero ed è stato medicato da medici dell’ambulanza arrivata sul posto. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire la dinamica L'articolo proviene da Anteprima24.it.