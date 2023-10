Femministe vergogna | ora piangete Shani Louk

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 30 ottobre 2023)è morta. Ne ha dato l’annuncio oggi l’esercito israeliano e lo ha confermato la famiglia. La giovane è stata riconosciuta tramite il test del DNA operato su un pezzo di cranio. Le avevano sparato in testa.era diventata il simbolo di quel rave party trasformato in un massacro da Hamas. I video delle prime ore la mostravano riversa su un camion, forse con le gambe spezzate, mentre i miliziani le sputavano addosso. Le speranze di ritrovarla viva si sono infrante nella dura realtà, proprio nel giorno in cui Hamas iha diffuso un video di tre prigionieri e Israele ha liberato una soldatessa a Gaza. Di fronte all’omicidio di, leitaliane cosa dicono? Di fronte alle tre donne civili tenute ostaggio? Niente. Si schierano con la Palestina e contro Israele. ...