(Di lunedì 30 ottobre 2023) L’aggressione mentre i quattro figli della coppia dormivano nella stanza è fianco: è accusato di omicidio per futili motivi

Liguria . Morte cerebrale: questa la terribile diagnosi per la donna di 31 anni che, nella notte tra venerdì e sabato, è stata strangolata dal marito a. Nonostante il ricovero all'ospedale San Paolo nel reparto di rianimazione la mamma di quattro figli non ce l'ha fatta a sopravvivere alla furia cieca dell'uomo che si trova in carcere e dovrà ...

Femminicidio a Savona, morta dopo due giorni di agonia Etleva Bodi, strangolata dal marito La Repubblica

Femminicidio a Savona, non c'è l'ha fatta Etleva Bodi la donna strangolata dal marito: morta dopo due giorni di agonia Telenord.it

Una famiglia distrutta dopo la morte della mamma e l'arresto del papà . È stata dichiarata morta Etleva Bodi, la donna di 31 anni strozzata dal marito a Savona nella notte ...L’aggressione mentre i quattro figli della coppia dormivano nella stanza è fianco: è accusato di omicidio per futili motivi ...