Fedez | Selvaggia Lucarelli risponde dopo l' attacco a Che Tempo Che Fa | che cosa ha detto

... ora "ricicla" la piazza per la pace 'Una giornalista che mi ha additato come un narcisista patologico', ha affermato ieria Che tempo che fa, facendo riferimento appunto aLucarelli. ...

Fedez e il post su Gaza: «Non si tratta di dichiarare da che parte si sta...». E Lucarelli lo attacca Open

Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Fedez con la giornalista che ha replicato duramente alle recenti parole del rapper. Non si è fatta attendere, e non poteva essere altrimenti, la replica, senza peli ...Prendete Fedez, e Fazio dal Nove. Ci sono ... I due si erano già visti in occasione di una puntata del podcast Muschio Selvaggio, in cui l’artista di Rozzano aveva negato categoricamente di voler ...