Fedez | “La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo” Al Governo | “Non tagliare bonus psicologo”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Un’intervista a cuore aperto e “non vi preoccupate se balbetto”.l’aveva annunciata così nelle storie Instagram, la chiacchierata con Fabio Fazio a Cheche fa domenica 29 ottobre e così è stata. Il rapper, 34 anni, ha toccato vari argomenti: dalla– il tumore al pancreas – della quale non aveva mai parlato in pubblico (se non sui suoi social), ai soldi dedicati al “psicologico” nella nuova finanziaria, lanciando un appello alla premier Giorgia Meloni, e per finire del progetto a cui sta lavorando con la sua fondazione. Immancabile il ricordo di Gianluca Vialli, scomparso lo scorso gennaio dopo la lunga lotta contro il cancro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CheChe Fa ...