Fedez da Fazio | perché è importante parlare di salute mentale in Tv

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 30 ottobre 2023): “La paura della malattia è tornata non tagliate i fondi per il bonus psicologo” La Stampa, di Michela Tamburrino, pag. 29 Conta molto Fabioe fa bene, sulla tenuta del suo Che tempo che fa lungo tutte le ore di programmazione. Perciò può permettersi di mandare in onda il suo ospite più atteso, in seconda serata. Un incontro bisettimanale con scambio di cortesie e bacio benaugurante alla festeggiata “sessantenne” Luciana Littizzetto. Tutto comincia dallo scherzo che Fiorello gli ha appena fatto con una telefonata fake nella quale gli viene proposta la direzione musicale del Festival di Sanremo. «Mia nonna mi ha svegliato dicendomi che ero intervistato alla radio. Era la mia voce ma non ero io». Bello fare il direttore musicale dopo Amadeus, rilancia. Fiorello conduttore edirettore musicale, ...