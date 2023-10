Fedez al governo Meloni | “Non tagliate il bonus psicologico”

Leggi su zon

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il rapper italiano, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, rivolgendosi al: “Tagliare i fondi per ilsignifica sputare in faccia alle famiglie che soffrono. Lo scorso esecutivo – continua il rapper – ha stanziato 25 milioni di euro per ilpsicologo che ha coperto solo il 10% della domanda. Mentre con la nuova finanziaria questo esecutivo ha tagliato i fondi. Ae alchiedo di non farlo“. Durante l’intervista,ha ripercorso i suoi recenti problemi di salute: “La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo e di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata, lenita. E poi mi ha fatto capire tantissimo l’importanza della salute mentale e ...