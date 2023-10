Fedez a Che Tempo Che Fa tra salute mentale e frecciata a Selvaggia Lucarelli

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Dopo il divieto della Rai per l'intervista a Belve di Francesca Fagnani,è stato ospite da Fabio Fazio nella puntata di questa sera di CheChe Fa. Il rapper è apparso sin da subito teso e preoccupato per l'argomento di cui avrebbe voluto parlare e Fazio è stato molto empatico nel cercare di metterlo al suo posto. Ha parlato della sua malattia e dispiegando: "La malattia mi ha fatto capire l'importanza dele di quanto una ferita abbia bisogno delper essere curata. Mi ha fatto capire anche l'importanza della" E subito dopo in modo molto autocritico ha aggiunto: "Dopo la malattia ho avuto altri problemi dovuti allaio purtroppo non sono ancora ...