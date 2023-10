Fedez a ‘Che Tempo Che Fa’ su Sanremo e lo scherzo di Fiorello | «Io ci sono se…»

Leggi su funweek

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Dacon lodial dolore, fino al ricordo di Gianluca Vialli e all’impegno per i ragazzi che hanno problemi di salute mentale.tanti i temi cheha affrontato nel salotto di Fabio Fazio, ospite aChe Fa’ sul nove domenica 29 ottobre. La chiacchierata, in cui Federico ha raccontato molti dei lati oscuri legati alla sua malattia e al recente ricovero, si apre con note leggere. Il conduttore, infatti, introduce subito il temacon il recentedi cui lo stessoè stato vittima a ‘Viva Rai2’. I fattinoti: nel corso dello show mattutino,ha messo in scena un collegamento telefonico con il presunto ...