Fedez a ‘Che tempo che fa’ | “La malattia? Mi ha fatto capire l’importanza del tempo”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 30 ottobre 2023)è tornato in tv dopo l’emorragia che lo ha colpito un mese fa e ha raccontato della sua, dell’emergenza per la salute mentale e ha ricordato Vialliè tornato in tv dopo l’emorragia che lo ha colpito un mese fa. Così ha scelto di rilasciare, per la prima volta dopo la, un’intervista a Fabio Fazio a “Cheche fa” sul canale Nove. Prima dell’emorragia, il cantante è stato operato per un tumore al Pancreas, un anno e mezzo fa, all’inizio del 2022. Con Fazio ripercorrono quei momenti e gli viene mostrata una foto di Gianluca Vialli e Federico non trattiene le lacrime: “Quando ho scoperto di avere un tumore”, ricorda l’artista, “ho cercato qualcuno che avesse lo stesso problema e trovai un’intervista di Gianluca. La sera prima del mio ricovero siamo stati ...