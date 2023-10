Fedez a Che tempo che fa | Il governo ripensi al taglio bonus psicologi | serve ai giovani VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 ottobre 2023)è stato ospite della puntata del 29 ottobre di Cheche fa: il rapper ha parlato dei problemi legati alla salute mentale. Nella puntata del 29 ottobre di Cheche Fa, da questa stagione in onda su il Nove, Fabio Fazio ha intervistato, dopo che la Rai aveva negato a Francesca Fagnani di invitarlo ad una puntata di Belve. Il cantante ha parlato dei suoi problemi di salute mentale, chiedendo aldi non tagliare il, che potrebbe passare da 25 milioni di euro a 5 milioni con l'ultima finanziaria.Ospite di Cheche faè tornato in televisione dopo i problemi di salute che lo scorso mese lo hanno costretto a ricoverarsi in ospedale. …