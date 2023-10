Fb e Instagram senza pubblicità in Europa con abbonamento

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Meta offrirà agli utenti inla possibilità di pagare unmensile per utilizzare Facebook e. In alternativa, si potrà continuare a utilizzare questi servizi ...

Meta offrirà agli utenti in Europa la possibilità di pagare un abbonamento mensile per utilizzare Facebook epubblicità. In alternativa, si potrà continuare a utilizzare questi servizi gratuitamente, visualizzando inserzioni pertinenti per loro. Lo rende noto Meta. "Crediamo fermamente in una ...

Facebook e Instagram senza pubblicità in Europa con abbonamento Agenzia ANSA

Meta annuncia l'opzione abbonamento per utilizzare Facebook e ... Fortune Italia

Gli utenti europei di Facebook e Instagram possono scegliere di pagare un abbonamento per usufruire delle piattaforme senza pubblicità. La notizia che circola da diverse settimane è diventata ufficial ...Roma, 30 ottobre 2023 – Un abbonamento mensile per avere Facebook e Instagram senza pubblicità. È quanto proporrà Meta agli utenti in Europa, che comunque potranno continuare a utilizzare i social gra ...