Fasano | oggi i funerali di Marcello Vinci | morto otto mesi fa in Cina I familiari non credono al suicidio

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Alle 16, nella chiesa madre di, idi. Il 29enne morì in, precipitando dal trentacinquesimo piano di un palazzo, la notte fra il 5 ed il 6 marzo. Solo giovedì scorso la salma è rientrata in Italia. Secondo le indagini svolte insi suicidò. I, che chiedono lo svolgimento di un’autopsia in Italia, nonalla tesi del. L'articolodifa in Inon ...