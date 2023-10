Farmaceutica | Viatris entra nelle aree anestesia e Critical Care con 3 farmaci

Questo portafoglio innovativo testimonia l'impegno dicome partner di valore al fianco dei medici, mettendo a disposizione alternative che possano migliorare i risultati clinici dei pazienti ...

Farmaceutica, Viatris entra nelle aree anestesia e Critical Care con ... Adnkronos

Viatris fa la cura dimagrante e cede OTC, women's health e API .:: PharmaStar

Il portafoglio con cui Viatris entra in queste aree è composto da tre farmaci che rispondono a importanti bisogni clinici non soddisfatti e rappresentano ciascuno una soluzione terapeutica innovativa ...La trasformazione in atto della farmacia, con l’orientamento crescente ai servizi, accresce la prossimità del farmacista al cittadino e aumenta il ruolo dell’esperienza in farmacia. Se ne è parlato ...