Fame a Gaza | business nel mondo Le reti internazionali di Hamas

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Mentre la fanteria israeliana si muove nei pressi dell’ex insediamento israeliano di Netzarim lungo la strada Salah ad-Din che collega il nord al sud della Striscia di, approfondendo ulteriormente l’operazione terrestre, continua la diffusione di informazioni riguardo alla situazione umanitaria del territorio amministrato da. Preoccupano le situazioni degli ospedali in mezzo ai bombardamenti e l’assedio, così come fanno fragore i racconti dei gaziesi costretti al saccheggio dei viveri inviati dalle Nazioni Unite. C’è una necessità umana di sopravvivenza in un’area tra le più povere del, dove— l’organizzazione politico-militare terroristica responsabile del brutale attacco del 7 ottobre — da anni governa secondo le regole di un regime militarista e ultra-ideologizzato. Molti dei fondi governativi ...

"A, in particolare - ha affermato - , si lascino spazi per garantire gli aiuti umanitari e ... il tuo cuore batte di compassione per loro e per tutti i popoli decimati dalla guerra, dalla, ...

A Gaza ora l'incubo è la fame. Nuovo allarme dell'Onu Avvenire

Israele, disperata la situazione umanitaria a Gaza. Popolazione alla ... Vatican News - Italiano

Ieri, mentre Israele iniziava le sue incursioni da terra e dal mare nella Striscia di Gaza, scontrandosi con le milizie di Hamas, le agenzie dell’Onu e le La crisi israelo-palestinese ha raggiunto un ...Gaza alla fame ha preso d'assalto i centri di distribuzione umanitari dell'Onu e costretto i panettieri a farsi proteggere dalla polizia. Una situazione cha ha spinto le Nazioni Unite a lanciare ...