Falso allarme Trojan SMS-PA sui telefoni Huawei e Honor L' app di Google non è infetta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) I possessori di, in seguito all’aggiornamento dell’app di, hanno iniziato a ricevere l’avviso di malware presente sul sistema. Si tratta di unche ha fatto preoccupare non poche persone. ...

20 Aversa (Caserta) " Momenti di paura stamani ad Aversa per una valigetta sospetta abbandonata su una panchina nei pressi dell'Istituto scolastico 'Cirillo', in via Ettore Corcioni. - continua sotto -...

Falso allarme bomba ad Aversa, intervenuti gli artificieri Agenzia askanews

In provincia di Vercelli è allarme truffe agli anziani. Nell'ultima settimana sono state presentate ai carabinieri diverse denunce su tutto il territorio: il caso più grave riguarda una 72enne di ...Rischio di rallentamenti nel rientro dei «cervelli». La richiesta del Pd: modificare la norma e spostarne l'entrata in vigore al 2025 ...