Facebook e Instagram | subito a pagamento | quanto costa abbonamento web e smartphone

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Da novembre disponibile l'opzione senza pubblicità nella versione web e per cellularee Faccebook ada novembre 2023. Meta, colosso proprietario dei due social network, ha annunciato che offrirà in Europa unper l’utilizzo dei social senza pubblicità. Da novembre, il servizio avrà il prezzo di 9,99 euro al mese per la versione web e il costo di 12,99 euro al mese per le versioni daiOS e Android. La decisione, rende noto la società, è stata adottata “in conformità con le normative europee” relative alla protezione dei dati e ai mercati digitali. Gli abbonamenti costituiscono un’offerta supplementare che consentirà l’utilizzo e la consultazione dei due social senza inserzioni pubblicitarie. La modalità con pubblicità, invece, rimarrà disponibile a chi continuerà ad iscriversi ...

