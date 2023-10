Facebook e Instagram | al via l' abbonamento per dire addio alla pubblicità

Leggi su panorama

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Meta ha annunciato chesaranno disponibili con opzioni a pagamento per chi vuolesulle due app. Questo cambiamento entrerà in vigore a novembre per gli utenti nell'Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo e in Svizzera, per rispettare le leggi europee, come il GDPR e il Digital Markets Act. Gli utenti potranno scegliere tra due opzioni: utilizzare le piattaforme con o senza. Ma quanto costerà l'? Se sottoscritto da web il prezzo sarà di 9,99 euro/mese, da app iOS o Android, invece, 12,99 euro/mese. Una politica del tutto simile a quella già attuata per le sottoscrizioni a Meta Verified. Il nuovo asarà gratuito fino al 1° marzo 2024 per tutti gli ...