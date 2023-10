F1 | Verstappen trionfa in Messico davanti a Hamilton Ferrari bruciate in partenza | 3° Leclerc

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Maxtrova forse la sua migliordell’anno, supera entrambe lenell’allungo verso curva 1 allo spegnimento dei semafori e poi domina senza problemi il Gran Premio del2023, diciannovesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Una prestazione magistrale per l’olandese della Red Bull, che rende sempre piùle un’annata probabilmente irripetibile. Il 26enne nativo di Hasselt si impone per la quinta volta a Mexico City e raggiunge quota 51 successi in carriera, portandosi in quarta posizione all-time alla pari con Alain Prost e a -2 dal terzo posto di Sebastian Vettel. Il fenomeno neerlandese, grazie all’affermazione odierna, stabilisce inoltre il nuovo record assoluto per il maggior numero di vittorie in una singola stagione di F1 ...