F1 | Sergio Perez | “Un incidente di gara con Leclerc | aveva lasciato lo spazio”

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Una grande delusione per il messicano. Il pilota della Red Bullgrandi aspettative nel GP di casa, quartultimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista dell’Autodromo Hermanos Rodriguez, la corsa diè finita quasi subito. Scattato perfettamente al via, Checo ha sfruttato alla grande l’effetto scia delle Ferrari che lo precedevano, attaccando Charlesall’esterno, all’ingresso di curva-1. Charles si è trovato praticamente tra le due RB19 die di Max Verstappen, entrando a contatto con. Conclusione dellaper quest’ultimo e danni sull’ala anteriore del monegasco.è riuscito comunque a terminare lain terza posizione, mentreha ...

Ritiro invece al primo giro per il padrone di casa, protagonista di un contatto in curva 1 con Leclerc. Brutta la partenza delle due Ferrari, Verstappen ne approfitta e balza ...

Pasticcio Perez, c'è l'ammissione di colpa: "Io troppo ottimista" | FP FormulaPassion.it

F1, rissa in tribuna a Città del Messico: tifosi Ferrari pestati dopo contatto Leclerc-Perez - Sportmediaset Sport Mediaset

Il secondo posto ottenuto da Lewis hamilton permette all’inglese di mettersi in scia iridata a Sergio Perez. Il messicano padrone di casa è stato infatti costretto al ritiro dopo il contatto in curva ...Charles Leclerc ha ottenuto la terza posizione in occasione del GP del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il ferrarista, partito in pole position, ha dovuto cedere il ...