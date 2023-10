F1 | Max Verstappen | “Gara incredibile con un passo fenomenale Una stagione da sogno per noi”

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Maxsa solo vincere e fa suo anche il Gran Premio del Messico, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez” il pilota del team Red Bull scattava dalla terza posizione ma, da vero “cannibale”, ha preso il comando già in curva 1 sfruttando una partenza eccezionale. L’olandese ha chiuso in vetta sia la prima, sia la seconda parte dellamessicana, tagliata in due dalla bandiera rossa esposta per l’incidente di Kevin Magnussen. Dopo la ripartenza il suo ritmo è stato spaventoso, allungando in maniera nettissima sugli inseguitori. A fare compagnia al nativo di Hasselt sul podio troviamo Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Al termine dellail tre-volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle ...