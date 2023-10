F1 GP Messico 2023 | la striscia prosegue | 12ma pole consecutiva che non si tramuta in vittoria per Leclerc

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Max Verstappen finisce ancora una volta davanti a tutti anche in quel di Mexico City, salendo sul gradino più alto del podio. Come abbastanza pronosticabile alla vigilia, la prima fila tutta Ferrari non è bastata ad evitare l’ennesimo successo del pilota olandese. Il tre volte campione del mondo alla prima curva era già in testa alla corsa, involato verso l’ennesimo dominio. Con questo GP di Mexico City diventano addirittura dodici leposition consecutive di Charlesnon convertite in vittorie. Certo, se nei primi episodi di questa ‘sfortunata’si poteva imputare anche qualcosa al pilota monegasco in alcune circostanze, ora la faccenda è piuttosto facile da comprendere: Red Bull è semplicemente di un altro pianeta in gara. SportFace.

GP: la cronaca della gara Non la partenza migliore per Leclerc. Il ferrarista viene agganciato dalle due Red Bull e colpito in pieno da Perez, costretto al ritiro non prima di aver ...

Formula 1, Gp Messico 2023: diretta live da Città del Messico Sky Sport

F1 GP Messico, la gara in diretta LIVE: Verstappen in testa davanti alla Ferrari di Leclerc dopo la seconda partenza Fanpage.it

Le rosse non partono bene, da dietro risalgono le Red Bull e Max va in fuga. Scontro Charles-Perez alla prima curva, il messicano si ritira. Hamilton secondo, Sainz quarto ...Vittoria, neanche a dirlo, per Max Verstappen per nel GP del Messico di F1. Alle sue spalle Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Quarto posto per Carlos Sainz davanti a Lando Norris, partito dal fondo,..