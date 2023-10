F1 | GP Brasile 2023 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 3-5 novembre

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il circus non si ferma ed è pronto a sbarcare inper disputare da venerdì 3 a domenica 5il weekend del Gran Premio di San Paolo, valido come ventesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo Austin e Città del Messico, si chiuderà dunque a Interlagos l’impegnativo triple-header americano. Lo storico circuito intitolato a José Carlos Pace vedrà la riproposizione (per l’ultima volta quest’anno) del formato Sprint, con le qualifiche per la gara lunga previste già nella giornata di venerdì. Max Verstappen ha vinto 15 degli ultimi 16 GP e vuole continuare a stabilire nuovi record, su un tracciato che nella passata stagione aveva però sorriso alla Mercedes ed in particolare a George Russell. Ambizioni importanti anche per la Ferrari, in lizza per il secondo posto nel campionato ...