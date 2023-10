F1 | Frederic Vasseur sempre “insoddisfatto” Ma in Ferrari chi comanda? Lui o Barabba?

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Laarchivia il Gran Premio di Città del Messico con il 3° posto di Charles Leclerc e il 4° di Carlos Sainz. Isti, sotto la bandiera a scacchi, hanno perso due posizioni rispetto a quelle occupate sulla griglia di partenza. È diventata la consuetudine. Si sa come la SF-23 valga “X” sul giro secco e “X-Y” in termini di passo gara. Dinamica conclamata. Nessuno dotato di raziocinio o cognizione di causa si aspettava che la prima fila tutta rossa presupponesse a un trionfo. È andata proprio come si attendeva. Cionondimeno, al temine del Gran Premio,ha voluto sottolineare “di non essere soddisfatto” della partenza dei suoi piloti, che hanno prestato il fianco alle due Red Bull. “Concedendo la scia a tutti” ha tenuto a rimarcare il francese. Sarebbe cambiato qualcosa, nell’economia del ...