F1 | Carlos Sainz | “Facciamo troppa fatica in gara | non ci possiamo permettere certe strategie”

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Un quarto posto è stato il riscontro finale per lo spagnolonel GP del Messico, quartultimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista dell’Autodromo Hermanos Rodriguez, l’iberico scattava dalla prima fila con il compagno di squadra, Charles Leclerc, in pole-position. Il via non è stato esaltante eè stato infilato dall’arrembante Max Verstappen, mentre Sergio Perez (Red Bull) e Leclerc sono venuti a contatto. Per il messicano c’è stato il ritiro, mentre sulla vettura di Charles l’ala anteriore ha subito un danno. Il ragazzo del Principato ha comunque potuto proseguire, concludendo in terza posizione, ma alla ripartenza posteriore alla sospensione per l’incidente di Kevin Magnussen si sono evidenziati i problemi atavici della Rossa con le gomme Pirelli. Le mescole dure si sono rivelate indigeste e soprattutto nel ...