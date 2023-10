(Di lunedì 30 ottobre 2023) Terremoto in vista per il mercato piloti. Secondo quanto rito dal sito OnlyfansF1 infatti, Fernandopotrebbe lasciare l’Aston Martin al termine del2023 di F1 per approdare in Red, al posto di Sergio Perez, già dall’inizio del. L’asturiano, due volte campione del mondo, nel 2004 e nel 2005, potrebbe quindi diventare lo “scomodo” compagno di squadra del tre volte iridato Max Verstappen. Le voci corrono veloci nel paddock, anche se al momento nessuno degli interessati alla vicenda ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito. Cert0, se si dovesse concretizzare questo scenario bisognerebbe anche capire quale pilota poi andrebbe a sedersi sul sedile lasciato libero dain Aston Martin. Vedremo nelle prossime settimane quali saranno ...

...zero in questo 2023 e c'è grande curiosità in vista di un fine settimana che potrebbe vedere... Carlos Sainz è affiancato a Fernandoal quarto posto, ma Charles Leclerc e Lando Norris non ...

Le clamorose indiscrezioni: Pérez lascia la Red Bull, Alonso saluta l'Aston Martin Formula1 Web Magazine

F1: Alonso-Red Bull Un rumors che porta verso il Mondiale 2024 OA Sport

La Lituania vince il 2° Campionato Europeo La Lituania vince il 2° Campionato Europeo RS Aero Team Race Under 22; Italia 1, con Sara Murru e Davide Mulas, seconda dopo un’agguerrita finale, persa 3 a ...Whilst their early season form seemed to be too good to be true based off their performance from the 2022 season, Alonso had been optimistic that he could beat the Red Bulls and claim a 33rd career ...