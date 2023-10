Ex Whirlpool | è Desirè la prima operaia assunta da Tea Tek

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiama Desiré Cocozza, ha 35 anni, ed è madre di una bambina di sei mesi ladipendente della exdi Napoli a firmare un contratto di lavoro con la nuova azienda che prenderà il posto della multinazionale americana negli stabilimenti di via Argine, la Italian Green Factory del gruppo partenopeo TeaTek. La firma, davanti all’amministratore delegato dell’azienda, Felice Granisso, è stata raccontata poco fa in diretta TV su RaiNews24 dal giornalista della TGR Campania Claudio Pappaianni al quale la giovaneha dichiarato: “E’ un’emozione bellissima. Oggi riparte la mia vita da lavoratrice e da mamma”. La donna era accompagnata dal marito e dalla figlioletta, Sofia, nata lo scorso 25 aprile, a poche ore dall’annuncio del commissario straordinario del governo per la Zes Campania, Giosy ...