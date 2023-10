Ex On The Beach Italia | dove e quando vedere l’attesissima nuova stagione con Salemi e Pretelli

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Paramount+ lancia unaattesissima edizione di EX ON THE. Un’ avventura emozionante con nuovi protagonisti pronti a vivere una vacanza inaspettata in Colombia,dovranno confrontarsi con i loro ex che appariranno inaspettatamente ogni giorno. Ex On Theritorna con unaedizione Il franchising di MTV, Ex On The, ci regalerà un’altra infuocata. Condotto dalla coppia Giuliae Pierpaolo, laedizione debutterà in esclusiva su Paramount+ il 22 novembre con i primi due episodi. Più attesa del messaggio del tuo ex #ExOnTheITA...