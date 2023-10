Evade dai domiciliari e va a passeggio per Teverola | arrestato

(Di lunedì 30 ottobre 2023). È stato sorpreso mentre camminava per le vie di(CE). L’uomo, un 44enne originario del Marocco e residente a, sarebbe dovuto rimanere in casa perchè sottoposto alla detenzione domiciliare. Invece, durante la notte, è stato sorpreso in strada dai carabinieri della locale Stazione che lo hannoe posto nuovamente aiin attesa di essere giudicato per direttissima.

Era evaso dagli arresti domiciliari l'uomo, classe 1984 di nazionalità albanese arrestato poco dopo l'una di questa notteCarabinieri della Stazione di Verbania . In P.zza Garibaldi a Verbania, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri, impegnata nei controlli del fine settimana finalizzati alla prevenzione e ...

Evade dai domiciliari per una passeggiata notturna: arrestato CasertaNews

SULMONA: EVADE DAI DOMICILIARI, RUBA MERENDINE, INCASTRATO DA IMPRONTE DIGITALI E VA IN CARCERE Abruzzoweb.it

A Lavagna, una pattuglia della locale Stazione impiegata in un servizio nell’arco serale/notturno, transitando per una via del centro, ha notato un uomo ...13:18:25 E’ stato sorpreso mentre camminava per le vie di Teverola. L’uomo, un 44enne originario del Marocco e residente a Teverola, sarebbe dovuto rimanere in casa perchè sottoposto alla detenzione ...