Evade dai domiciliari a Rimini | arrestato a Caserta dalla Polizia

(Di lunedì 30 ottobre 2023). Nella scorsa notte, ladi Stato haun uomo di 35 anni perché evasodetenzione domiciliare che stava scontando in provincia di. In particolare, controllato nel piazzale della stazione didai poliziotti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, l’uomo è risultato essere sottoposto alla detenzione domiciliare, con termine della pena nel 2025 per reati vari, tra cui rapina, lesioni e minacce. La persona è stata arrestata e condotta, in mattinata, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per essere giudicato con rito “direttissimo”. Convalidato l’arresto, è stato disposto il ripristino della misura della detenzione domiciliare.