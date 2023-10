Europei di Judo | l’Italia a caccia di punti olimpici | 17 Azzurri in gara

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ostia – A seguito dei Grand Slam con medaglie per, arrivano gli attesiper ilTricolore. Sono 17 gliconvocati per la competizione che si svolgerà dal 3 al 5 novembre a Montpellier. Le gare saranno determinanti per conquistare iper la qualificazione ai GiochiEstivi di Parigi 2024. Ne saranno disponibili un massimo di 700. Di seguito i convocati(fijlkam.it) Angelo Pantano e Andrea Carlino (-60 kg), Fabio Basile e Matteo Piras (-66 kg), Giovanni Esposito e Manuel Lombardo (-73 kg), Antonio Esposito (-81 kg) e Christian Parlati (-90 kg). Assunta Scutto (foto IJF) e Francesca Milani (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Flavia Favorini e Savita Russo (-63 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Alice ...

Si avvicina il momento dei campionati d'Europa senior di, in programma nell'Arena Sud de France a Montpellier da venerdì 3 novembre a domenica 5. Tra i circa 400 atleti (da 46 nazioni) al via, l'Italia schiera 17 azzurri ma deve fare i conti con tre ...

Sarà l’Arena Sud de France di Montpellier la cornice degli Europei di Judo, che si disputeranno dal 3 al 5 novembre. Per il grande appuntamento continentale, che mette in palio punti importanti per il ...Il campione piacentino di judo Thomas Sassi, della società Judo Shiai Piacenza, cambia categoria di peso gareggiando nella - 55kg e fa il suo esordio in ambito europeo. Il judoka, in gara all'European ...