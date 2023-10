EuroCup 2023 2024 | Venezia e Trento pronte per l’Europa

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L’avvincente edizionedella BKTmaschile di basket è alle porte. Due squadre italiane, l’Umana Reyere la Dolomiti Energia, sono protagoniste del torneo. #di Basket maschile: Dolomiti Energiavs Umana ReyerLa stagionedella prestigiosa “BKT” maschile, la seconda competizione di basket per club a livello europeo dopo l’Eurolega, sarà trasmessa su Sky e disponibile in streaming su NOW. I fan non possono perdersi l’emozione delle partite, con due formazioni italiane, l’Umana Reyere la Dolomiti Energia, che si distingueranno sul parquet europeo. Di particolare interesse è il ...

Il billante tre su tre in termini di vittorie e di ottime prestazioni ha fatto andare in archvio la settimana perfetta per la Dolomiti Energia Trentino: ospiti di tre campi difficili come quelli ...Importanti novità in FIBA Europe Cup con le tre squadre israeliane - Bnei Ofek Dist Herzliya, Ironi Ness Ziona e Hapoel Galil Elion - che attraverso un comunicato ...