Estorce denaro a clienti bar | giovane in manette

Ha strattonato una donna che non aveva ceduto alla sua richiesta di, poi in una pasticceria ha minacciato un cliente facendosi consegnare delcontante. Un 33enne di Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di estorsione. Dalle indagini è emerso che l'uomo aveva messo in atto le stese azioni in altri comuni della provincia di Avellino. D'intesa con la Procura irpina è stato trasferito in carcere ad Avellino.