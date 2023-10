Esonero della big | clamoroso | torna Mazzarri

Leggi su calciomercatonews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Walterpotrebbere presto in panchina, c’è una meta davvero clamorosa che sembra farsi largo in Serie A Waltervuole esser ancora protagonista in campionato, l’ultima sua esperienza… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.