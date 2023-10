Esercito e Shin Bet liberano una soldatessa rapita Netanyahu ad Hamas | siete dei mostri | vi staneremo

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Proprio nelle stesse ore in cui, in nome di quella lo stessoha definito una propaganda psicologica crudele diffonde il video con le grida di tre donne in ostaggio dei miliziani palestinesi indirizzate contro il premier, arriva la notizia della liberazione dellaisraelianail 7 ottobre, giorno del massacro e dalla razzia di ebrei. La giovane, che un portavoce militare ha individuato in Ori Magidish è in buone condizioni di salute e avrebbe già parlato con i suoi familiari. Laera una delle vedette messa a guardia del kibbutz di Nahal Oz.Betunaisraelianail 7 ottobre «Mi congratulo con loBet e ...