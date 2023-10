ESCLUSIVA IN ? Bonolis | «Lukaku un gattino bagnato! Inter | Mourinho…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Paolo, noto personaggio televisivo e tifosoista, ha parlato insu-News.it.-Roma e il ritorno ditra gli argomenti trattati, ma anche obiettivi e crescita della squadra. Di seguito l’vista a-Roma 1-0. Grande prestazione dei nerazzurri contro una Roma molto remissiva., è stata l’migliore della stagione? No, è stata una buonacome lo è stata in tante partite. Non è stata la migliore ieri contro la Roma, io l’più bella l’ho vista nel secondo tempo contro il Benfica., come ha visto San Siro per il grande ritorno di Romelu? Atmosfera ...