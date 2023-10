Empoli-Atalanta | Scamacca | «Atteggiamento giusto Gasperini? Con lui posso crescere»

- L'vince a3 - 0 e scavalca il Napoli , prendendosi il quarto posto in classifica. La doppietta di Scamacca (il primo gol bellissimo di tacco) e la rete di Koopmeiners ...

Scamacca show, Empoli ko: Atalanta al 4° posto Sky Sport

Serie A, Empoli-Atalanta 0-3: Scamacca-show al Castellani, sorride anche Spalletti - Sportmediaset Sport Mediaset

Musso 6: di fatto non è mai seriamente impegnato. Scalvini 6: attento e sempre ben posizionato. (Dal 1’ st Toloi 6: non ha grattacapi nella ripresa). Djimsiti 6: non concede niente agli attaccanti azz ...Tutto facile per l’Atalanta, che dopo il pareggio in Europa League ritrova riconferme in campionato con la vittoria per 3-0 a Empoli. A decidere la sfida un super Scamacca autore di una doppietta e ...