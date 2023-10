Empoli-Atalanta | Rebecca Corsi | “Gli ultimi risultati danno serenità al gruppo”

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la giornata del campionato di Serie A 2023/2024: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la giornata di Serie A. Dirige la sfida l'arbitro Emanuele Yoshikawa. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Diretta Empoli - Atalanta (0-1) Serie A 2023 la Repubblica

Empoli-Atalanta 0-1 LIVE: Scamacca segna di tacco Sky Sport

Arrivano le formazioni ufficiali di Empoli-Atalanta, match delle ore 18:30 valida per la 10ª giornata di Serie A allo stadio 'Castellani' di Empoli. Per quanto riguarda i padroni di casa Aurelio ...La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie ...