Empoli-Atalanta | le formazioni ufficiali | tandem Scamacca-Lookman | riecco Hateboer

(Di lunedì 30 ottobre 2023). Gasperini reinseriscein attacco, cambia la difesa e lanciadal primo minuto; l’ex Cambiaghi titolare dall’altra parte: ledi(calcio d’inizio 18.30)., le(4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi. A disp. Caprile, Perisan, Bereszynski, Ismajli, Guarino, Bastoni, Ranocchia, Fazzini, Kovalenko, Maldini, Gyasi, Shpendi. All. Andreazzoli(3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac;, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners,, ...

Commenta per primo Lunedì di calcio per la Serie A, con ancora due partite della decima giornata da giocare. Alle 18.30 è in programma la sfida tra. Andreazzoli contro Gasperini, due allenatori d'esperienza con qualche capello bianco ma una mentalità moderna e un gioco propositivo. Andreazzoli è arrivato sulla panchina azzurra - ...

Empoli-Atalanta: dove vederla in TV Empoli-Atalanta si disputerà lunedì 30 ottobre 2023. Il fischio d'inizio della partita fra le due formazioni è in programma alle ore 18.30 (Fantacalcio ®) ...Nel penultimo match di questa 10^ giornata, al Castellani si affrontano Empoli e Atalanta. Padroni di casa in cerca di punti salvezza, mentre gli uomini di Gasperini vogliono il sorpasso sul Napoli al ...