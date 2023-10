Empoli-Atalanta | Andreazzoli | “Impressionato dalla Dea”

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Dopo la vittoria di lunedì scorso contro la Fiorentina nel derby, per l’è arrivato il passo falso contro l’ai microfoni di DAZN ha spiegato i motivi che hanno causato la sconfitta degli azzurri. Inoltre, il tecnico ha dato notizie su Baldanzi.: “Loro sono stati bravi, l’mi haper la loro qualità tecnica e la loro profondità della rosa. Credo che senza dubbio ci siano i meriti della squadra che ha vinto. Questo non significa che i miei ragazzi mi abbiano deluso. Hanno messo in campo tutto quello che avevano: forse non ci è girata bene prendendo gol subito. Nel secondo tempo avevamo iniziato bene, ma abbiamo preso immediatamente il 3-0. Oggi non ho mai visto mancare la voglia di controbattere e di proporsi. La storia non ...