Empoli Atalanta 0-3 | Scamacca e Koopmeiners portano la Dea al quarto posto

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Al Castellani, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Castellani,si affrontano nel match valido per la giornata di campionato di Serie A 2023/2024.: sintesi e moviola FINISCE QUI:0-3 QUATTRO MINUTI DI RECUPERO 84? CAMBIO PER L’: Dentro Bakker, fuori Ruggeri. 83? AMMONIZIONE FAZZINI: Fallo ai danni di Ederson. 79? CAMBIO PER L’: Fuori Marin, dentro Bastoni 78? FAZZINI! Sinistro del giocatore dell’su assist di Maldini, ma Musso para. 75? De Ketelaere prova a mettere in mezzo per Muriel, ma l’azione sfuma. 74? CAMBIO ...