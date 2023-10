Empoli Atalanta 0-3 LIVE | doppietta per Scamacca

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Al Castellani, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Castellani,si affrontano nel match valido per la giornata di campionato di Serie A 2023/2024.: sintesi e moviola 50? TERZO GOAL DELL’! Tiro di potenza che batte sul primo palo Berisha, ed è 0-3 dell’. 48? Cross tentato da Lookman, palla in fallo laterale 46? Si fa avanti l’dalla destra. Musso blocca senza problemi. CAMBIO PER L’: Dentro Toloi, fuori Scalvini. INIZIA IL SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO UN MINUTO DI RECUPERO 37? Tiro alto di Koopmeiners, ma deviato. Angolo ...