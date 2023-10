Empoli Atalanta 0-2 LIVE | raddoppio di Teun Koopmeiners

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Al Castellani, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Castellani,si affrontano nel match valido per la giornata di campionato di Serie A 2023/2024.: sintesi e moviola 30?DELL’! Sinistro dipreciso dopo l’assist di Scamacca. Una grande costruzione dal basso, ed è 0-2 24? OCCASIONE! Cross di Hateboer verso Scamacca, ma la palla arriva dietro a Ederson che calcia, ma il pallone finisce fuori. 23? ALTRA OCCASIONE! Ruggeri dalla sinistra tenta il tiro dalla sinistra, ma Berisha ancora una volta si fa trovare ...

La 10ima giornata di Serie A si conclude oggi con gli ultimi due match: ora in campoe poi alle 20.45 Lazio - Fiorentina (in diretta su Sky). Ieri l'Inter ha battuto la Roma per 1 - 0, mentre Napoli - Milan è finita in pari: 2 - 2 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). ...

Diretta Empoli - Atalanta (0-1) Serie A 2023 la Repubblica

Empoli-Atalanta 0-2 LIVE: raddoppia Koopmeiners Sky Sport

Empoli-Atalanta 0-0 DIRETTA in campo per il primo posticipo del lunedì della decima giornata di campionato. In casa Atalanta, l'ultima notizia è la resa di Zappacosta all'influenza. Un incrocio tra ...La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie ...